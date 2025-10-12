Dinamo Helfort ist die neue Nummer 1 in Wien

Am Samstagnachmittag kam es am Vienna Football Campus zum Top-Spiel der Wiener Stadtliga . Die Amateure der Vienna empfingen den Tabellenzweiten SV Dinamo Helfort um ihre Tabellenführung zu verteidigen. Die Gäste aus Ottakring fuhren nach dem 4:1-Derbysieg gegen Red Star Penzing in der letzten Runde, mit breiter Brust in die Brigittenau.



Das Kracherspiel begann hitzig, Schiedsrichter Celebi musste schon in der Anfangsphase beide Kapitäne zu sich holen um das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Der erste Treffer der Partie fiel in Minute 24. Nach einem indirekten Freistoß verwandelte Nemanja Milinkovic per Kopf zum 1:0 für Helfort. Nur wenige Minuten nach der Pause gab es nach einem Foul an Loick Boana Elfmeter für Dinamo. Emre Yilmaz behielt am Punkt die Nerven und schob den Ball in der 52. Minute lässig ins linke Eck. Die letzte große Chance für die Vienna vergab Paul Staudinger in der 59. als er alleine vorm Tor den Ball nur auf den Keeper brachte.

