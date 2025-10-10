Sieg zum Einstand für Sport-Club-Trainer Stefan Rapp
Der Wiener Sport-Club gewann das erste Spiel unter dem neuen Trainer bei TWL Elektra 2:1. Gusic traf doppelt.
Am Donnerstag übernahm Stefan Rapp (53) das Traineramt beim Wiener Sport-Club. Am Freitagabend konnte der Klub nach vier Niederlagen in Serie wieder gewinnen - 2:1 beim TWL Elektra.
Dabei gingen die Gastgeber bereits nach sechs Minuten durch Hoscha in Führung. Für den Sport-Club bahnte sich gegen das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Ost die nächste Ohrfeige an.
Doch in der zweiten Spielhälfte konnten die Schwarz-weißen das Spiel drehen. Kapitän Luka Gusic sicherte mit einem Doppelpack den 2:1-Sieg.
Kommentare