Niederlage in Gloggnitz: Krise beim SC Neusiedl verschärft sich

Des einen Freud ist des anderen Leid. Während der Sport-Club vom Trainereffekt mit Ex-Neusiedl-Coach Rapp profitierte, schlittern die Seestädter immer weiter in die Krise. Im Auswärtsspiel gegen Gloggnitz vor rund 400 Zuschauern in der Krammer-Arena erwischten die Niederösterreicher einen wesentlich besseren Start. Die Konsequenz daraus war das 1:0 vom ehemaligen Bundesliga-Spieler und ÖFB Cup-Sieger Thorsten Röcher.

Für das Neusiedler Neo-Trainergespann Norbert Pammer und Michael Jausner, die erst vier Tage vor dem Spiel die Trainingsleitung übernommen hatten, war es ein denkbar schlechter Start. Nach der ersten Halbzeit, in der Gloggnitz überlegen war und nur an seiner Chancenauswertung scheiterte, fanden die Neusiedler besser in die Partie. Elf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Neusiedls Dizdarevic nach einem schönen Spielzug ausgleichen. Der Knackpunkt für die Burgenländer folgte nur sieben Minuten später, als Patrick Handler einen abgefälschten Schuss zum 2:1 für Gloggnitz im Tor unterbrachte.