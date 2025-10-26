Sportunion Mauer feiert Comeback-Sieg gegen Neusiedl

Von Fabio Tartarotti Nach drei Niederlagen in Serie zeigt die Formkurve für die Sportunion Mauer wieder bergauf. Am Samstagnachmittag bezwangen die Liesinger den SC Neusiedl mit 2:1 vor heimischem Publikum. Eine ausgeglichene erste Hälfte endete für Mauer unglücklich – nach einem Elfmeter-Foul von Sportunion-Keeper Marcel Ecker verwertete Denis Dizdarevic in der Nachspielzeit zum 1:0 für Neusiedl.

Hälfte zwei gehörte aber den Gastgebern. In Minute 58 stand Marc Ortner richtig und schob das Spielgerät aus nächster Nähe zum Ausgleich ins Tor der Gäste. Nach einer hitzigen Schlussphase, mit sehenswerten Chancen auf beiden Seiten, hatte die Sportunion das letzte Wort. Thomas Komornyik erlöste die Hausherren in der 90. Minute mit seinem Siegestreffer.