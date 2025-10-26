Außenseiter Favoriten bezwingt SV Oberwart

Von Fabio Tartarotti Die Fans des FavAC kamen am Freitagabend auf ihre Kosten, als sie an der Kennerroad einen überraschenden 3:2-Erfolg ihres Klubs gegen die im Oktober bislang ungeschlagene SV Oberwart feiern durften. Teamchef Herbert Gager zeigte sich nach der Partie gelassen: „Ich glaube, man kann in der Regionalliga kaum von Überraschungen sprechen. Auf unserem Kunstrasenplatz rechnen wir uns immer Chancen aus, und das hat man auch heute wieder gesehen".

Ein Kopfballtor von Almer Softic stellte die unerwartete 1:0-Halbzeitführung für die Gastgeber her. Auch nach der Pause sind es die Wiener, die zuerst trafen. Tome Kitanovski erhöhte auf 2:0 (72.’). Den Oberwartern gelingt zwar kurz darauf der Anschlusstreffer (N. Bajraktarevic/75.’), Can Özdemir findet aber nur vier Minuten später mit einem sehenswerten Volley-Treffer das Netz – 3:1. Auch ein Treffer von Lukas Ried in der Nachspielzeit kann den Überraschungssieg des FavAC nicht mehr verhindern.