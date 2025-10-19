SV Donau kann Siegesserie gegen FavAC ausdehnen

Von Fabio Tartarotti Der SV Donau wurde am Freitagabend seiner Favoritenrolle gerecht und holte im Heimspiel gegen den Favoritner AC den dritten Sieg in Folge. Die Gäste aus dem 10. Bezirk, zuletzt selbst zweimal in Folge siegreich gewesen, bewiesen aber Biss und verlangten den Donaustädtern eine hart umkämpfte Partie ab.

Die Gastgeber machten vom Anpfiff an Druck auf das Tor der Favoritner, konnten aber Stevica Zdrakovic nicht bezwingen. Der Schlussmann des FavAC glänzte in der ersten Hälfte mit zwei Top-Paraden. Ihm ist es zu verdanken, dass es zur Pause noch 0:0 stand. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe Miroslav Beljan in der 50. Minute den Ball nach einem wohlplatzierten Querpass zum 1:0 an Zdrakovic vorbeischob.