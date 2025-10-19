Lackenbach ringt im Topspiel Neudörfl ein Remis ab

Von Lukas Bergmann Alle Blicke richteten sich in Burgenlands 2. Liga Mitte auf das Spiel zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten. Die Neudörfler sind zu Hause noch ohne Punktverlust, während die Gäste aus Lackenbach die beste Auswärtsbilanz zu Buche stehen haben. Die Vorzeichen standen also auf ein unterhaltsames Spiel. Untermauert wurde die Wichtigkeit des Spiels mit der Tatsache, dass viele Auswärtsfans nach Neudörfl reisten. So emotional wie es auf den Rängen zuging, so unterhaltsam war das Spiel.

Lackenbach machte von der ersten Minute an deutlich, dass sie gern die Spitze der Tabelle erklimmen wollen. Nach mehreren ungenutzten Großchancen waren es jedoch die Neudörfler, die in Führung gingen. Barna Toth nahm sich in der 15.Minute ein Herz aus über 30 Metern und knallte den Ball unhaltbar in die Maschen. Dieses Tor beendete auch gleichzeitig den Offensivdrang von Lackenbach und Neudörfl übernahm vermehrt die Kontrolle. Nach der Halbzeit waren es aber wieder die Gäste, die den besseren Start hinlegten. Dieses Mal belohnten sie sich mit einem fast genau so schönen Tor in der 56. Minute. Milan Hajmasi hat den Ball nach einem schönen Zuspiel angenommen und schlenzte den Ball gekonnt ins lange Eck.

Nach dem Ausgleich spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Beide Seiten wollten unbedingt gewinnen und das bekamen auch die Fans zu spüren. Auf der Tribüne wurde es immer unruhiger und auch die Chancen häuften sich. Nach mehreren Stangenschüssen auf beiden Seiten endete das Spiel jedoch mit dem Remis. Durch den Sieg von SV 7023 Z-S-P ist Neudörfl auf Platz zwei abgerutscht.