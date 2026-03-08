Start der "Wochen der Wahrheit": Wiener Viktoria dominiert Retz

Von Lukas Bergmann



Toni Polster hatte noch letzte Woche in Gloggnitz die „Wochen der Wahrheit“ ausgerufen. Kein Wunder, denn die nächsten Spiele sind gegen direkte Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte.

Das erste Spiel in dieser Serie gegen Retz zeigte jedoch, dass die Mannschaft mit Druck gut umgehen kann. Trotz der krankheitsbedingten Abwesenheit der Ikone auf der Trainerbank legten die Meidlinger los wie die Feuerwehr. Die Gäste aus Retz wurden in den ersten 15 Minuten buchstäblich überrumpelt.