Toni Polsters Viktoria geht in Oberwart unter

Im letzten Heimspiel des Jahres gab es für den SV Oberwart allen Grund zum feiern. Die Gäste von der Wiener Viktoria, mit Toni Polster als Trainer, hatten nicht den Hauch einer Chance. Der ehemalige Nationalteamspieler Gernot Plassnegger , jetzt Trainer der Oberwarter, schickte ein top-vorbereitetes Team aufs Feld.

Schon in der 10. Minute begann der Torreigen mit dem 1:0 durch Sandro Schendl. Die Viktoria konnte sieben Minuten später mit dem Ausgleich noch kurz den Anschein erwecken, dass sie in dem Spiel etwas zu melden hätten, doch diese Illusion hielt nur kurz. In der 32. Minute erzielten die Oberwarter wieder den Führungstreffer durch Michael Hutter. Danach kontrollierte die Heimmannschaft das Spiel, nur weitere Tore fehlten. Ab der 65. Minute ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von zwei Minuten erhöhten Tician Nagy, Lukas Ried auf 4:1, der ehemalige Mattersburger Christoph Halper netzte zehn Minuten später zum 5:1 und der Torschütze zum 2:1 – Hutter – stellte den Endstand her.