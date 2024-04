Als Roque Santa Cruz 1998 seine ersten Tore im Profifußball schoss, wurde Hermann Maier in Nagano zum Herminator, das österreichische Fußball-Nationalteam war zum bisher letzten Mal bei einer WM und der Film Titanic hatte Premiere in den heimischen Kinos.

Seitdem sind 26 Jahre vergangen – und Roque Santa Cruz erzielt noch immer Tore. In der paraguayanischen Hauptstadt Asunción erzielte er im Ligaspiel zwischen Club Nacional und Libertad in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich für die Gäste. Der mittlerweile 42-Jährige traf damit im 27. Kalenderjahr in Folge in einer Profiliga. Dabei war das gar nicht sein Plan.