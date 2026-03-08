ÖFB-Boss Pröll über möglichen WM-Boykott: „Halte davon nichts“

Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und die dadurch entstandene Krise zieht auch Kreise in den Fußball, in Richtung WM 2026 im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll nahm zu dem Thema im ORF Stellung. „Es müssen viele Diskussionen geführt werden, die FIFA muss vorneweg gehen. Aktuell wird auf vielen Ebenen gesprochen.“

Es sei allerdings viel zu früh, um beurteilen und einschätzen zu können, wohin die aktuelle Lage noch führen wird. „Wir als ÖFB müssen unseren Weg weiter gehen und die Vorbereitung auf die WM konsequent verfolgen.“