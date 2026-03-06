ÖFB-Team erhält WM-Verstärkung: Paul Wanner sagte DFB ab
Paul Wanner wird künftig für Österreich auflaufen. Damit verliert der DFB ein großes Talent an den Nachbarn, nachdem Wanner zuletzt noch im Oktober für die deutsche U21-Nationalmannschaft im Einsatz war.
In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über seine internationale Zukunft spekuliert. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt. Aufgrund seiner familiären Situation – seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher – hätte er sich sowohl für Deutschland als auch für Österreich entscheiden können.
Jetzt hat Wanner seine Wahl getroffen: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick konnte den 20-Jährigen überzeugen. Sein großes Ziel ist es nun, mit Österreich an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.
"Schwerste Entscheidung meiner Karriere"
Gegenüber Sky sagt der Offensivspieler: "Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust. Es ehrt mich unheimlich, dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen. Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert."
Die Aussicht auf WM-Einsätze dürfte letztlich ausschlaggebend gewesen sein für die Entscheidung pro Österreich.
"Ich möchte die sportliche Entwicklung der nächsten Monate bestätigen. Und dann träume ich natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles", so der Eindhoven-Profi.
Nun kann man davon ausgehen, dass Wanner von Ralf Rangnick am 16. März in den Kader für die beiden WM-Tests gegen Ghana und Südkorea Ende März nominiert wird. So wie übrigens auch Dortmunds Carney Chukwuemeka. Der gebürtige Wiener, der in England aufgewachsen ist, dürfte sich bereits zuvor für das ÖFB-Team entschieden haben.
