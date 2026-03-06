ÖFB-Team erhält WM-Verstärkung: Paul Wanner sagte DFB ab

Paul Wanner wird künftig für Österreich auflaufen. Damit verliert der DFB ein großes Talent an den Nachbarn, nachdem Wanner zuletzt noch im Oktober für die deutsche U21-Nationalmannschaft im Einsatz war. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über seine internationale Zukunft spekuliert. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt. Aufgrund seiner familiären Situation – seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher – hätte er sich sowohl für Deutschland als auch für Österreich entscheiden können.

Jetzt hat Wanner seine Wahl getroffen: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick konnte den 20-Jährigen überzeugen. Sein großes Ziel ist es nun, mit Österreich an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. "Schwerste Entscheidung meiner Karriere" Gegenüber Sky sagt der Offensivspieler: "Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust. Es ehrt mich unheimlich, dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen. Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert."