Ronaldos Schwester versteht die "verrottete Welt" nicht mehr

Cristiano Ronaldo scheint nicht der Einzige in seiner Familie zu sein, der mit Niederlagen nicht zurecht kommt. Der portugiesische Fußball-Superstar wurde bei der Wahl des französischen Fachmagazins France Football zum Weltfußballer Zweiter. Der "Ballon d'Or" ging an den Kroaten Luka Modric, der schon im September vom Weltfußball-Verband FIFA als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden war. Auch damals wurde Ronaldo Zweiter und fehlte wie an diesem Montag bei der Gala, bei der die Preise verliehen wurden.