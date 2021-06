Eklat beim Ballon d’Or: Weltfußballerin zum Twerken aufgefordert

Kopfschütteln und Verärgerung hat es nach der Verleihung des " Ballon d'Or" an die Norwegerin Ada Hegerberg als weltbeste Fußballerin in Paris gegeben: Der Moderator und DJ Martin Solveig fragte sie bei der Preisverleihung auf der Bühne am Montagabend in Paris, ob sie "twerken" wolle. Dabei handelt es sich um einen lasziven Tanzstil, bei dem Frauen das Gesäß kreisen und schütteln.