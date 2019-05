Ronaldo vs. Messi: Ein Vergleich der Superstars im Torrausch

„Diabolique“, titelte die französische Sporttageszeitung L’Équipe. Also „Teuflisch“. Die englische Daily News feierte Messi mit: „Pure Genius“ („Reines Genie“). Denselben Ton stimmte der Mirror an: „The Genius of Messi“. Der Daily Telegraph schwächte ein bisserl ab: „Maestro Messi“. Auch die Madrider Sporttageszeitung AS sah ihn nur als: „ Lionel Messi. Papa del Futbol“. The Guardian verortete den bald 32-Jährigen nicht in dieser Welt: „Von einem anderen Planeten“.