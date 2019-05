"Aus Liebe zu Fußball: Vergleicht Messi nie wieder mit Juves Nr. 7"

"Er ist heute noch nicht derjenige, der den Unterschied ausmacht", sagte der DAZN-Kommentator irgendwann zur Hälfte des Champions-League-Hinspiels zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool. Seine Betonung lag dabei gar nicht mal auf dem Wort "noch", was bei Aussagen über Spieler dieser Klasse eigentlich zum Standard gehört.

Kurze Zeit später war der Argentinier, der bis dato wie seine gesamte Mannschaft eine mäßige abgeliefert hatte, erstmals zur Stelle. Messi verwertete einen Abpraller, sein Sturmkollege Luis Suarez hatte den Ball zuvor an die Latte befördert. Das Einschieben des Balles in das leere Tor löste keine Jubelstürme in der Welt des Fußballs aus, der perfekt ausgeführte Freistoß in der 82. Minute umso mehr.