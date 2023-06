Ronaldo bleibt in Saudi Arabien und würde sich über Messi freuen

Dass er in seiner ersten Saison keinen Titel gewonnen habe, sei nicht schlimm. „Ich bin sehr zuversichtlich und selbstbewusst, dass sich die Dinge im nächsten Jahr ändern und besser laufen für uns. Daran müssen wir glauben und arbeiten“, sagte Ronaldo. An das Leben im Verein habe er sich gewöhnt, auch wenn die Trainingszeiten in Saudi-Arabien für ihn ungewöhnlich seien. „Hier trainieren wir mehr am Nachmittag und am Abend. Während des Ramadan haben wir um 22.00 Uhr begonnen. Das war eigenartig.“