Trainer bestätigt: Messi verlässt Paris mit Saisonende

Jetzt ist fix, was sich schon seit Tagen angebahnt hat: Weltmeister Lionel Messi verlässt Paris St.-Germain mit Saisonende. Das bestätigte Trainer Christophe Galtier am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen Clermont Foot (mit dem Österreicher Muhammed Cham) am Samstag (21 Uhr).