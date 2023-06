Ermittlungen gegen Champions-League-Final-Schiedsrichter

Der in seiner Heimat populĂ€re Marciniak soll am vergangenen Montag einen Auftritt als Hauptredner bei der Veranstaltung des rechtsextremen Politikers Slawomir Mentzen gehabt haben. Mentzen ist dafĂŒr bekannt, den politischen Slogan "Wir stehen gegen Juden, Schwule, Abtreibung, Steuern und die EuropĂ€ische Union" ins Leben gerufen zu haben. Im Jahr 2021 machte er Schlagzeilen, nachdem er ein Bier Namens White IPA Matters produziert hatte, das sich ĂŒber die Black Lives Matter-Bewegung lustig gemacht hat.

Die UEFA ermittelt

Der Guardian hat die UEFA mit der Thematik konfrontiert. Die Antwort seitens des europĂ€ischen Fußball-Verbandes: "Die UEFA ist sich der VorwĂŒrfe bewusst und um rasche AufklĂ€rung bemĂŒht." Man verabscheue die Werte, die seitens der betroffenen Partei vertreten werden und nehme die Sache sehr ernst.

Aufgedeckt wurde Marciniaks Auftritt bei der Veranstaltung durch die polnische Anti-Rassismus-Organisation "Never Again". Die UEFA will schon am Freitag nach PrĂŒfung der VorwĂŒrfe erneut Stellung beziehen.