Ronaldo bleibt im portugiesischen Nationalteam

Cristiano Ronaldo wird laut ĂŒbereinstimmender Medienberichte weiter fĂŒr Portugals Fußball-Nationalteam auflaufen. Demnach steht der 38-JĂ€hrige im Kader des neuen Nationaltrainers Roberto MartĂ­nez, der am Freitag bekannt gegeben werden soll.

Zuerst hatte das Internetportal „The Athletic“ darĂŒber berichtet, am Donnerstag schrieben auch portugiesische Medien davon. Die Portugiesen treffen in der EM-Qualifikation am 23. MĂ€rz auf Liechtenstein und treten drei Tage spĂ€ter in Luxemburg an.

Nach der enttÀuschenden WM in Katar und seinem Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr war eine Zukunft des Altstars in der Seleção unklar. Unumstrittener Stammspieler war der KapitÀn schon bei der Weltmeisterschaft nicht mehr.