Comeback mit 41: Ibrahimovic zurück in Schwedens Teamkader

Die Spiele gegen Österreich stehen erst am 20. Juni und 12. September an. Ibrahimovic hatte erst am 26. Februar nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei AC Milan gegeben.

Seit damals wurde er dreimal für Kurzeinsätze beim italienischen Topklub berücksichtigt. „Er wurde zuletzt dreimal eingewechselt und fühlt sich in anständiger Form. Aus dieser Perspektive betrachtet, glaube ich, dass er etwas beitragen kann. Vor allem auf dem Feld, aber auch neben dem Feld“, verlautete Schwedens Teamchef.

Edeljoker

Als Option für die Startelf betrachte er den Altstar und schwedischen Rekordtorschützen allerdings nicht. Die Schweden treffen sich am Montag zur Vorbereitung auf die ersten Quali-Gruppe-F-Spiele für die EM 2024 in Deutschland.