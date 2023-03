"Skandal": Riesen-Aufregung um Haaland-Elfmeter nach Torspektakel

Fünf Treffer in einem Spiel gelangen in der Königsklasse davor nur zwei Spielern: Lionel Messi beim 7:1 des FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Saison 2011/’12 und Luiz Adriano beim 7:0 von Schachtar Donezk gegen BATE Borissow in der Gruppenphase im Herbst 2014.

Haaland hält damit bei 25 Einsätzen in der Königsklasse bei unglaublichen 33 Treffern - sechs davon noch für Salzburg. In dieser Saison hat er in 36 Spielen 39 Mal getroffen.

Dennoch ging es nach dem Spiel heiß her, vor allem der Elfmeterpfiff vor Haalands 1:0 erhitzte - vor allem in Deutschland - die Gemüter.