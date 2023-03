Erling Haaland trifft fünf Mal und zieht mit Lionel Messi gleich

Die Handspielregel bleibt heißes Diskussionsthema im Weltfußball. Nach dem umstrittenen Strafstoß für Chelsea vor einer Woche gegen Dortmund gab es auch am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Leipzig einen Pfiff, der die Gemüter erregte. Was war passiert? Manchesters Rodri hatte Leipzigs Henrichs im Luftduell von hinten an den seitlich weggestreckten Arm geköpfelt. Dass der Ball den Arm des Leipzigers berührt hatte, war kaum zu sehen und dennoch gab es nach VAR-Eingriff den Elfmeter für die Gastgeber. Haaland ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen (22.) und legte nach. Nach 24 Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber – Deckel drauf?