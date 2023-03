700 Kilo Schokolade: Yann Sommers süßes Versprechen eingelöst

Nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Paris St.-Germain sprach alle Welt von dieser Tat. Yann Sommer hatte beim Stand von 0:0 den Ball verfehlt, Matthijs de Ligt antizipierte perfekt und sprintete zur Torlinie, um den Ball von Vitinha in letzter Sekunde aus der Gefahrenzone zu befördern. Die Bayern gewannen am Ende mit 2:0. Alles wäre vielleicht anders gekommen, wäre PSG in der 38. Minute in Führung gegangen.

"Ich werde ihm einen Lastwagen mit Schweizer Schokolade vor die Haustüre stellen. Überragend, wie er mich gerettet hat", hatte Sommer in einem Interview nach dem Spiel versprochen.

Gesagt - getan. Allerdings nicht von Sommer selbst und nicht für De Ligt. Eine Schweizer Schokoladenfirma nahm die Steilvorlage dankend an: "Innerhalb von nur 30 Minuten" nach dem Interview sei der Laster schon bereitgestanden, teilte die Managerin des Unternehmens, Miu Nguyen, bei Linkedin mit.