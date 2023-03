Laut der "New York Times" gibt es bei der nĂ€chsten WM 2026 ein Mammutprogramm fĂŒr die Kicker, aber auch die Möglichkeit, sich noch leichter zu qualifizieren. Die Endrunde in Nordamerika soll 40 Tagen andauern, statt der zuletzt 64 Spiele wird es 104 Matches geben. Gespielt soll in zwölf Vierergruppen statt bisher acht werden. Damit sind 48 LĂ€nder am Start, zuletzt waren es 32. Der Wunsch von FIFA-Boss Gianni Infantino soll damit umgesetzt werden.