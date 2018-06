Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, in Kanada und Mexiko stattfinden. Diese Entscheidung fällte der FIFA-Kongress am Mittwoch bei der Versammlung in Moskau. Die "United 2026"-Bewerbung setzte sich in der finalen Abstimmung mit 134:65 Stimmen - bei einer Stimme gegen beide Kandidaten - gegen die Bewerbung von Marokko durch.

