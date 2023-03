WAC trennte sich von Robin Dutt: Folgt ein bekannter Wiener?

Seit Sommer 2021 werkte Dutt im Lavanttal, mit 29 Siegen und 28 Niederlagen bei 8 Remis ist die Bilanz gerade noch positiv.

Die Defensiv-Probleme bekam der 58-jährige Deutsche auch im Frühjahr nicht in den Griff. Erzwungene Umstellungen meist durch Verletzungen lassen die Abwehr weiter löchrig zurück. 40 Treffer - exakt zwei pro Spiel - und damit mehr als jedes andere Ligateam hat der WAC kassiert. Da hilft auch die zweitbeste Offensivabteilung samt dem Kuriosum, dass Stürmer Tai Baribo (12 Tore) gut und gerne Torschützenkönig werden könnte, nichts.

"Mit elf Köchen spielen"

"Das was vorne eingespielt wirkt, ist genau das Gegenteil hinten", sagte Dutt und spielte auf die fehlende "Personalbeständigkeit" an. "Da könnte ich auch mit elf Köchen spielen und es würde heißen: Warum gewinnt ihr nicht?" Aktuell fehlen die Dominik Baumgartner und David Gugganig in der Abwehr, hinzu kam am Samstag die Erkrankung von Goalie Hendrik Bonmann.