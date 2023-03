Austria greift nach Meistergruppe, Sturm feiert Sieg und Affengruber

Der Wolfsberger AC und Austria Lustenau müssen nach Niederlagen am Samstag in die Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga. Die Kärntner, die bisher stets in der Meistergruppe dabei waren, verspielten am Samstag mit einem 1:2 (1:1) beim TSV Hartberg die letzte Chance auf die Top 6. Austria Lustenau muss nach einer 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen Sturm Graz ebenfalls in der Qualifikationsrunde um den Klassenerhalt kämpfen.

Austria Wien hat in der drittletzten Runde des Grunddurchgangs dagegen einen groĂźen Schritt Richtung Meistergruppe gemacht. Die Wiener gewannen bei Schlusslicht SV Ried mit 3:1 und verdarben Maximilian Senft dessen TrainerdebĂĽt bei den Innviertlern.