Rennen um die Torjägerkrone: Ein China-Transfer lässt Rapid hoffen

Auch noch im Rennen um die Krone sind Marin Ljubicic vom LASK und Salzburgs Benjamin Sesko mit jeweils elf Toren. Letzterer hat sein Formtief überwunden und zuletzt zwei Mal in Folge und fünf Mal in den letzten vier Partien getroffen. Sesko ist auch Salzburgs große Hoffnung: Seit 2007 ging die Torjägerkrone nur fünf Mal nicht an einen Spieler des Serienmeisters. Neben Hofmann 2010 waren die Austrianer Linz (2011), Hosiner (2013) und Kayode (2017), sowie Weissman vom WAC (2020) erfolgreich.