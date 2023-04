Klagenfurt-Torjäger Pink wechselt nach China zu Arnautovics Ex-Klub

Austria Klagenfurts Markus Pink wechselt mit sofortiger Wirkung zum Shanghai Port FC in die chinesische Super League. Den Abschied des Kapitän und Torjägers bestätigte der Bundesligist am Sonntagnachmittag während der Partie gegen Red Bull Salzburg. Pink stand nicht mehr im Aufgebot der Kärntner. Der 32-Jährige führt derzeit die Torschützenliste in der Liga mit 16 Toren an. Bei Shanghai stand von 2019 bis 2021 Marko Arnautovic unter Vertrag.