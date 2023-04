Zeitgleich tritt Meister Salzburg in Klagenfurt an. FĂŒr den Red-Bull-Klub ist der Meistertitel das erklĂ€rte Saisonziel. Warum der Seriensieger gerade in der entscheidenden Meisterschaftsphase immer zur Hochform auflĂ€uft, lesen Sie hier.