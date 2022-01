Remis im Schlagerspiel: Chelsea und Liverpool trennen sich 2:2

Der große Schlager in der englischen Premier League zwischen Chelsea und Liverpool hat am Sonntag ein 2:2 gebracht. Die Gäste führten in einer hochklassigen Partie bereits 2:0, Chelsea schaffte aber noch vor der Pause den Ausgleich und liegt damit zehn Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Dem Dritten Liverpool fehlen bei einem Spiel in der Hinterhand elf Zähler auf den Titelverteidiger.

Die "Reds" gingen in der neunten Minute durch Sadio Mane in Führung. Der Ex-Salzburg-Profi, der wenige Sekunden nach Anpfiff Glück hatte, nicht wegen eines Ellbogenchecks vom Platz zu fliegen, profitierte von einem Fehler von Trevoh Chalobah. Mohamed Salah legte in der 26. Minute nach, als er nach Idealpass von Trent Alexander-Arnold Chelseas Goalie Edouard Mendy aus relativ spitzem Winkel überwand.