Regionalliga-Ost-Klubs fordern geeint eine Liga-Aufstockung

Zurückhaltender ÖFB

Bezüglich der Situation in der Regionalliga übt sich die ÖFB-Spitze in Zurückhaltung. Generalsekretär Thomas Hollerer teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Eine etwaige Aufstockung der RLO liegt im Ermessen der beteiligten Landesverbände. Es muss berücksichtigt werden, dass sich ein solches Szenario auch auf alle Ligen darunter auswirkt."

Anders als im Falle der Jung-Rapidler, die als einziges Team Aufstiegsambitionen für die zweite Liga hegen, befürchten die betreffenden Landesspitzen Klagen von Mitbewerbern. Denn nach dem Abbruch aller Meisterschaften unter der 2. Liga gibt es keine Meister. Ein Aufstieg der damals führenden Teams sei von anderen Mitbewerbern juristisch anfechtbar, so die Argumentation. Doch zwingend müssten die Tabellenführer gar nicht aufsteigen, so Trost. "Es geht nur darum, die Liga wieder konkurrenzfähig zu machen. Wir haben Richtlinien gefunden, wo es keine Klagen geben würde. Jetzt sind die Landespräsidenten am Zug." Er führte auch einen möglichen Losentscheid ins Feld.