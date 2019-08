Red-Bull-Risikotransfer: Viele Rücksäcke für den Ex-Rapidler

Vieles erinnert an die Zeiten unter den Trainern Roger Schmidt und Peter Zeidler. Ersterer verzichtete in seinen zwei Jahren überhaupt auf externe Neuzugänge in der Verteidigung. Unter Zeidler wurde Paulo Miranda geholt. Der Brasilianer hatte extreme Anpassungsprobleme. Es dauerte Monate, bis er seine Klasse zeigen konnte.

Wöber hat in Salzburg immerhin sechs Konkurrenten in der Innenverteidigung. In einem Punkt unterscheidet er sich von diesen. Er ist ausgewiesener Linksfuß, während bei Jérôme Onguéné, Albert Vallci und Marin Pongracic, die in den letzten Monaten den linken Part in der Innenverteidigung abwechselnd spielten, der rechte Fuß der eindeutig bessere ist.