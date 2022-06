Kroos nach Interview-Abbruch: "Hätte es bei Drecksfrage belassen können"

Kaben räumte in einem Spiegel-Interview am Montag ein, dass er eine Frage "ganz klar" besser hätte formulieren können. Nach Rücksprache mit Kolleginnen und Kollegen sei man "ganz deutlich zu dem Schluss gekommen, dass man sich als Spieler so nicht benehmen sollte".

"Drecksfrage statt Scheiß-Frage"

"Auf jeden Fall kann man das auch natürlich mit etwas weniger Emotion bewerten, definitiv. Ich muss aber sagen, dass sich meine Meinung nicht geändert hat, auch ohne Emotion", bekräftigte Kroos. "Der Kollege vom ZDF" habe die Chance gehabt, ein Interview zu führen, "was es vielleicht gar nicht so oft gibt von mir oder gegeben hat. Wo man sagen kann, das kann man jetzt auch mal so laufen lassen."

"Das dann mit so einer zweiten und dritten Frage so kaputtzumachen, das konnte ich einfach nicht verstehen", sagte der 32-Jährige. Gleichwohl versuche er, immer auch zu reflektieren und zu schauen, "was habe ich falsch gemacht? Man hätte vielleicht das Wort "Scheißfrage„ weglassen können und man hätte es bei “Drecksfrage„ belassen können", sagte Kroos.