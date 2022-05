Fünf CL-Titel in acht Jahren: Wie Real Madrid den Fußball dominiert

„Como no te voy a querer“, lautete die Liebeserklärung der Real-Fans in dieser Saison nicht nur einmal. „Wie sollte ich dich nicht lieben?“ Auf dem Weg zu „La Decimocuarta“, so nennen sie in Spanien den 14. Titel von Real Madrid in der Königsklasse, hat der Verein seinen Anhängern einige magische Nächte beschert.