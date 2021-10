Real Madrid und Alaba sinnen in der Champions League auf Revanche

Mit Spannung erwartet wird das Gruppe-B-Duell zwischen Atlético Madrid und Liverpool. Die Engländer setzen auf geballte Offensiv-Power und Mo Salah, der sich in bestechender Form befindet. Der Ägypter ist im Schnitt alle 65 Minuten an einem Tor beteiligt.

Am Dienstag muss er gegen die starke Atlético-Defensive ran. Trainer Jürgen Klopp glaubt an ihn: "Was er macht, ist mit normalen Füßen gar nicht möglich", schwärmte der Liverpool-Coach zuletzt.