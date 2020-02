Rassismus: Hanau wirft ein neues Licht auf den Fußball

In der Schlussphase des Drittliga-Spiels gegen die Würzburger Kickers hatte in Münster ein Mann auf der Tribüne den Gäste-Profi Leroy Kwadwo beleidigt und Affenlaute in dessen Richtung gemacht. Daraufhin zeigten andere Fans auf den Übeltäter, damit dieser von Ordnungskräften ausfindig gemacht werden konnte. Zudem riefen zahlreiche Fans „Nazis raus“. Der 23-jährige Abwehrspieler bedankte sich für die Reaktion der Fans.

Christoph Strässer, Klubchef von Münster, sagte: „Das ist nichts, was auf den Fußballplatz und schon gar nicht in unser Stadion gehört. Solche Leute wollen und brauchen wir hier nicht. Wir distanzieren uns ganz klar von solchen Äußerungen.“ Der Würzburger Kapitän Sebastian Schuppan erklärte schockiert: „Mal wieder kamen Affen-Laute von den Rängen. Aber anders als in vielen vorherigen Situationen hat das Stadion sehr gut reagiert.“