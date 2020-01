Keine Beweise für "Affengesänge" gegen den Deutschen Rüdiger

Die Ermittlungen in Großbritannien wegen mutmaßlicher rassistischer Beleidigungen des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger in Großbritannien sind eingestellt worden. Die Untersuchungen durch die Polizei hätten keine Beweise für derartige Schmähungen gefunden, teilte Tottenham am Montagabend mit.

Der Berliner Rüdiger, der familiäre Wurzeln in Sierra Leona hat, hatte sich während des Gastspiels seines Klubs FC Chelsea am 22. Dezember bei Tottenham über rassistische " Affengesänge" von Spurs-Fans beschwert. Tottenham erklärte nun, der Klub sei von der Polizei am Montag darüber unterrichtet worden, dass sie kein Material gefunden habe, welches Rüdigers Vorwurf stützt.