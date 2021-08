Rapid will in Altach drei Punkte als Vielflieger-Bonus

Die Reisegruppe Rapid ist auf ihrer Europa-Tour in Vorarlberg gelandet. Am Dienstag ging es von Wien nach Zypern, am Freitag direkt in den Westen Österreichs, am Sonntag nach dem Spiel geht es wieder Richtung Heimat. In Vorarlberg spielt der Vizemeister das neunte Pflichtspiel dieser Saison binnen 31 Tagen, für Altach ist es das fünfte Spiel in dieser Zeit.

„Wir sind bereit“, sagt Trainer Didi Kühbauer fast trotzig. Trotz der hohen Temperaturen an diesem Wochenende in Österreich ist es in Vorarlberg mit 30 Grad am Nachmittag gegenüber Zypern (nicht ganz zehn Grad mehr) fast angenehm.

Kühbauer steht also der Kader zur Verfügung, mit dem er den Einzug ins Play-off der Europa League geschafft hat. Nur Robert Ljubicic darf wegen seiner Sperren nur international spielen und muss gegen Altach zuschauen. Auch Stojkovic und Petrovic sind nach ihren Erkrankungen in Wien, und Christopher Dibon spielte gestern bei der 0:3-Heimniederlage von Rapid II gegen Kapfenberg, um Spielrhythmus zu finden, was er bei der regen Reisetätigkeit nicht kann. Trainer Kühbauer erwartet einen motivierten Gegner, auch, weil Damir Canadi eine Vergangenheit auf der Rapid-Bank hat. „Wir müssen clever sein und dürfen uns nicht auskontern lassen.“ Canadi sieht die Belastung der Rapid-Spieler natürlich als leichten Vorteil: „Sie haben eine junge Mannschaft, die gut regeneriert, trotzdem kann es uns gegen Ende des Spiels in die Karten spielen.“