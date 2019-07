Damir Canadi: "Dann heißt’s: Lieber tun wir den weg"

Dem Absturz folgte ein Höhenflug. Nachdem er bei Rapid Wien nur wenige Monate im Amt war, erlebte Damir Canadi in Griechenland eine erfolgreiche Zeit. Den Mittelständler Atromitos Athen führte der Wiener zwei Mal in den Europacup und empfahl sich damit für den nächsten Karriereschritt.

Mit dem deutschen Traditionsteam Nürnberg will Canadi in den nächsten beiden Jahren in die Bundesliga zurückkehren. "Es war immer schon ein Ziel von mir, einmal in die deutsche Bundesliga zu kommen. Davon träumen ja viele Trainer. Jetzt hat sich eine Chance ergeben, und die versuche ich natürlich auch zu nützen", sagt der 49-Jährige vor dem ersten Match am Samstag in Dresden.

KURIER: Was ist die größte Herausforderung in Nürnberg?