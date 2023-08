Rapid-Pleite gegen Hartberg, die Austria verliert in Salzburg

Der TSV Hartberg hat Rapid die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga zugefügt. Die Oststeirer düpierten die Hütteldorfer am Sonntag in der 3. Runde dank eines Treffers von "Joker" Christoph Urdl in der 68. Minute und jubelten nach dem 1:0 (0:0) in Wien über den ersten Sieg.