Nächster Rückschlag für Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt

Auf das 1:4 in Eindhoven in der Champions-League-Quali folgt für Sturm die nächste Enttäuschung: ein glückliches 0:0 in Graz gegen Klagenfurt.

31 Minuten lang griff Sturm an, Klagenfurt verteidigte mit acht Spielern massiv und auch geschickt. Dann kam Schnegg gegen Straudi als letzter Mann zu spät und sah nach VAR-Intervention Rot. Nun waren Arweiler und Irving nicht mehr die einzig offensiv ausgerichteten Klagenfurter, das Spiel wandelte sich komplett.