Rapid jubelt nach Europa-League-Einzug: "Es gibt nichts Geileres"

Und weiter: "Für mich als 20-jähriger Bursch gibt es nichts Geileres als in der Europa League zu spielen, außer natürlich in der Champions League, und die wird auch noch kommen." Marco Grüll stimmte in den Jubel mit ein: "Die Freude ist groß, dass wir es geschafft haben. International zu spielen ist eine sehr geile Erfahrung."

Die Auslosung geht am Freitag in Istanbul über die Bühne, die erste Partie findet am 16. September statt.