Rapid-Jubel nach Cup-Sieg: "Es war ein Genuss ihnen zuzuschauen"

Der Trend hat laut Barisic bereits mit dem 3:3 am Sonntag in der Liga gegen den LASK begonnen. "Nach dem Spiel habe ich die Hoffnung gehabt, dass die Mannschaft mehr Selbstvertrauen getankt hat - auch durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das hat sich jetzt fortgesetzt", meinte der Rapid-Coach, der in Amstetten gleich mehr als seine halbe Startformation tauschte. "Umso erfreulicher ist es, dass es so gut funktioniert hat."