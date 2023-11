ÖFB-Cup: Austria musste beim Aufstieg gegen Klagenfurt zittern

Eine Austria musste ja weiterkommen. Am Ende hatten die Violetten aus Favoriten das breite Lächeln im Gesicht, weil sie nach dem 1:0 über Klagenfurt letztlich verdient ins Viertelfinale des Bewerbes einzogen. Der Beginn aber gestaltete sich zerfahren und ungeordnet, auch weil viele Akteure auf dem nassen und schnellen Geläuf immer wieder eine Rutschpartie hinlegten, kaum ein Spielfluss zustande kam.

Mit der ersten wirklich schönen Aktion gingen die Wiener in Führung. Über Potzmann, Ranftl und Fischer landete der Ball bei Asllani, der mit einem Schupfer Goalie Menzel bezwang (24.). Hätte Gruber, seines Zeichens violetter Torjäger, wenig später aus 18 Metern unbedrängt ins Tor und nicht auf die Tribüne getroffen, die Partie wäre wohl frühzeitig vorentschieden gewesen.

Austria blieb im Angriff ungenau

Doch so mussten die Wiener um den Erfolg zittern, da sie nach dem Wechsel zunächst viel zu passiv ans Werk gingen, Klagenfurt Mut schöpfte und durch Jaritz plötzlich dem Ausgleich nahe kam. Die Wiener Austria kam nur allmählich wieder auf Betriebstemperatur und hätte durch Braunöder alles entscheiden können, doch Klagenfurts Schlussmann Menzel spielte dabei nicht mit und rettete in höchster Not (77.).

Die Wiener spielten vielversprechende Angriffe gar nicht oder zu ungenau zu Ende, weshalb im Finish wieder einmal die Nerven unnütz strapaziert wurden. Vucic verjuxte eine weitere Topchance viel zu leichtfertig. Da aber Djoric in der Nachspielzeit aus wenigen Metern verfehlte, brachten die Violetten den knappen Vorsprung mit einigem Bauchweh über die Zeit. Sie sind nun schon seit 615 Minuten ohne Gegentor, seit sechs Spielen ungeschlagen.