Rapid verabschiedet Fountas mit Ablöse und Kritik nach Washington

Das erzürnte die Rapid-Spitze nachhaltig. Geschäftsführer Christoph Peschek meint: "Das Verhalten von Taxi Fountas war zuletzt eines Rapid-Spielers unwürdig. Unser Klub steht für ein faires und respektvolles Miteinander, Sabotageversuche von aufrechten Verträgen werden wir definitiv niemals dulden oder gar akzeptieren, sondern in aller Deutlichkeit intern und öffentlich sowie gegebenenfalls auch rechtlich dagegen vorgehen. Wir pflegen als SK Rapid unsere vertraglichen Verpflichtungen penibel einzuhalten und das erwarte ich mir auch vom jeweiligen Gegenüber."

"Dieses Theater"

Zum Finale in den USA meint Peschek: "Nachdem wir vor dem Abflug von Fountas zu den Tests in die USA mit D.C. United eine Einigung erzielen konnten und auch der Spieler selbst einen finanziellen Beitrag zu seinem vorzeitigen Wechsel leistet, können wir nun diese Personalie endgültig hinter uns lassen und uns auf die restlichen Spiele in dieser Saison freuen."

Das Motto in Grün laute weiterhin: "No one is bigger than the club. Mein Kompliment an Cheftrainer Ferdinand Feldhofer, das gesamte Trainer- und Betreuerteam sowie die Mannschaft, dass sie sich von diesem Theater in den letzten Spielen nicht beirren ließen."