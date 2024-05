Klartext von Rapid-Trainer Klauß: "Deshalb war ich so emotional"

... seine Schiedsrichter-Kritik nach dem 1:2: „Ich bleibe dabei: Das Tor ist eine klare Fehlentscheidung, der VAR muss sich melden. Während der Austausch mit dem vierten Offiziellen gut war, haben wir uns vom Schiedsrichter von Anfang an ungerecht behandelt gefühlt. Wieso schaut er sich die Szene zum 1:2 nicht an? Sie hat alles verändert, für uns ist die Welt dran gehangen. Deshalb war ich danach so emotional.“

... die Rotation vor dem Finale: „Es war – wie von mir immer gesagt – kein Schonen. Im Gegenteil, wir sind extrem ins Risiko gegangen und haben den einen oder anderen sicher zu früh spielen lassen. Eben, weil es ein Finale war.“

... den fehlenden fünften Wechsel im Finale: „Es war wie ein Pokerspiel: Wir hatten so viele angeschlagene Spieler, dass wir abwarten wollten, ob jemand gar nicht mehr kann. Unsere Sorge war, dass wir den einen auswechseln und knapp danach ein anderer raus muss und wir in Unterzahl fertig spielen.“

... das Fitness-Problem: „Die meisten Verletzungen sind in Zweikämpfen passiert. Jetzt geht es nur darum, möglichst viele Spieler fit zu kriegen. Aber nach Saisonende müssen wir analysieren, warum wir gerade in der entscheidenden Phase zu viele Ausfälle hatten: Liegt es an der Belastungssteuerung, oder an den Spielertypen?“

... die auf Zweikämpfe fokussierte Spielweise: „Für einen flachen Spielaufbau fehlen nach den vielen Ausfällen die Automatismen und nach den Niederlagen das Selbstvertrauen. Deswegen mussten wir gegen Sturm einen anderen Zugang finden. Aber das wird kommende Saison sicher nicht unser Fußball sein.“