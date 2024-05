"Bist du deppad": Rangnick bleibt beim ÖFB, "niemand liebt die Bayern"

Was für den deutschen Boulevard ein Ding der Unmöglichkeit darstellte, ist gestern Vormittag Realität geworden: Ralf Rangnick sagte dem FC Bayern München ab und bleibt ÖFB-Teamchef.

Während die Entscheidung des 65-jährigen Rangnick in Österreich eine regelrechte Welle der Begeisterung losgetreten hat, werden an der Säbener Straße in München die Gesichter immer länger. Rangnick ist bereits der dritte Trainer, der den Bayern eine Abfuhr erteilt hat. Auch von internationaler Seite erntet der deutsche Rekormeister nun reichlich Spott. Hier eine Auswahl der Pressestimmen: