Kühbauer nach Rapids Tor-Gala: "Es ist ein schöner Tag für mich"

Rapid und Ostersonntage. Das passt. Zumindest gelang den Wienern am Feiertag erneut ein Kantersieg, 2008 hatte man ebenfalls am Ostersonntag Salzburg mit 7:0 abgefertigt. Diesmal gab es sogar noch einen Treffer mehr, die Kärntner wurden 8:1 geschlagen. Zudem war es für Trainer Didi Kühbauer ein perfektes Geburtstagsgeschenk, der Burgenländer wurde am Sonntag 50 Jahre alt.